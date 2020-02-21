Глушаков назвал сборы самым нелюбимым временем года
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков в своём «инстаграме» подвёл итоги зимних сборов команды.
«Закончились сборы — самое нелюбимое время года! Завершили на хорошей ноте, всех с окончанием! Увидимся через девять дней на «Ахмат-Арене», ждём всех на матче с «Ростовом». Футбол — это жизнь», — написал Глушаков.
«Ахмат», набрав 19 очков в 19 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая находящиеся в зоне стыковых матчей «Рубин» и «Оренбург» по дополнительным показателям. От зоны вылета грозненцев отделяет 1 очко.
В первом матче после возобновления чемпионата России «Ахмат» сыграет с «Ростовом». Встреча пройдёт в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» 29 февраля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
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