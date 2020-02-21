Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Глушаков назвал сборы самым нелюбимым временем года

Глушаков назвал сборы самым нелюбимым временем года
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков в своём «инстаграме» подвёл итоги зимних сборов команды.

«Закончились сборы — самое нелюбимое время года! Завершили на хорошей ноте, всех с окончанием! Увидимся через девять дней на «Ахмат-Арене», ждём всех на матче с «Ростовом». Футбол — это жизнь», — написал Глушаков.

«Ахмат», набрав 19 очков в 19 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая находящиеся в зоне стыковых матчей «Рубин» и «Оренбург» по дополнительным показателям. От зоны вылета грозненцев отделяет 1 очко.

В первом матче после возобновления чемпионата России «Ахмат» сыграет с «Ростовом». Встреча пройдёт в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» 29 февраля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Ахмат» в присутствии Черчесова одолел казахстанскую команду «Жетысу»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020