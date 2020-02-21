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В Аргентине расследуют слежку за Месси со стороны властей

В Аргентине расследуют слежку за Месси со стороны властей
Футбол / Испания 0

Федеральный судья Аргентины Родольфо Корраль начал расследование, призванное определить законность слежки за форвардом «Барселоны» Лионелем Месси по приказу бывшего президенты страны Маурисио Макри, сообщает Marca.

Всего в список граждан, попавших под надзор, вошли 60 человек, в том числе капитан каталонского клуба, находящийся в базе данных аргентинской налоговой службы (AFIP) и Национального управления по миграции страны. Существуют предположения, что слежке могли подвергнуться федеральные судьи, в том числе из Буэнос-Айреса, а также губернаторы, прокуроры, бизнесмены и депутаты.

Расследование началось только в 2020 году, но ещё два года назад испанский журналист Карлос Паньи сообщил, что за Месси следили из-за его появления в «Панамских документах».

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