В Аргентине расследуют слежку за Месси со стороны властей

Федеральный судья Аргентины Родольфо Корраль начал расследование, призванное определить законность слежки за форвардом «Барселоны» Лионелем Месси по приказу бывшего президенты страны Маурисио Макри, сообщает Marca.

Всего в список граждан, попавших под надзор, вошли 60 человек, в том числе капитан каталонского клуба, находящийся в базе данных аргентинской налоговой службы (AFIP) и Национального управления по миграции страны. Существуют предположения, что слежке могли подвергнуться федеральные судьи, в том числе из Буэнос-Айреса, а также губернаторы, прокуроры, бизнесмены и депутаты.

Расследование началось только в 2020 году, но ещё два года назад испанский журналист Карлос Паньи сообщил, что за Месси следили из-за его появления в «Панамских документах».

