«Просто на данном этапе мы обкакались». Шатов — о словах Слуцкого на Евро-2016

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился воспоминаниями о словах бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого, ныне работающего в «Рубине», после провала национальной команды на чемпионате Европы – 2016.



«Что значит «мы говно»? Я с детства тружусь, я выбрал этот спорт. Это нелёгкий путь, я сделал большую работу, чтобы оказаться и в «Анжи», и в «Зените», и в сборной России. Как я мог сказать, что мы говно? Мы не говно, просто на данном этапе мы обкакались. Мы наступили кто ногой, кто рукой, но мы не говно.



Если ты говно, ты никогда от этого не отмоешься. Когда ты оступился, ты можешь сделать правильный выбор, отмыться от этого и с чистой головой двигаться к новым целям и достижениям. Но когда я узнал, что «мы говно»… Мы не говно. Я не говно. Мне было неприятно это слышать», — приводятся слова Шатова на сайте телеканала «Матч».

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