«Новый царь «Сельты». Примера опубликовала плакат с Мостовым, Карпиным и Смоловым

Пресс-служба испанской Примеры в «Инстаграме» опубликовала плакат с изображением бывших футболистов «Сельты» Валерия Карпина и Александра Мостового и действующего игрока команды Фёдора Смолова.
На плакате приведены показатели результативности российских футболистов клуба из Виго. На счету Карпина 26 голов, у Мостового – 55. Смолов в настоящий момент имеет в активе 1 гол, забитый в ворота мадридского «Реала» на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Пост Примера сопроводила следующей подписью: «Смолов – новый царь «Сельты».
Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа. Карпин выступал за команду из Виго с 1997 по 2002 год. Мостовой защищал цвета клуба с 1996 по 2004 год.
- 21 февраля 2020
-
12:32
-
12:32
-
12:20
-
12:05
-
11:59
-
11:47
-
11:47
-
11:37
-
11:29
-
11:18
-
10:56
-
10:45
-
10:18
-
10:13
-
09:55
-
09:48
-
09:47
-
09:41
-
09:30
-
08:12
-
07:44
-
07:15
-
06:20
-
05:33
-
04:21
-
03:00
-
02:47
-
02:25
-
02:03
-
01:33
-
00:56
-
00:54
-
00:53
-
00:53
-
00:40