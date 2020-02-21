«Новый царь «Сельты». Примера опубликовала плакат с Мостовым, Карпиным и Смоловым

Пресс-служба испанской Примеры в «Инстаграме» опубликовала плакат с изображением бывших футболистов «Сельты» Валерия Карпина и Александра Мостового и действующего игрока команды Фёдора Смолова.



На плакате приведены показатели результативности российских футболистов клуба из Виго. На счету Карпина 26 голов, у Мостового – 55. Смолов в настоящий момент имеет в активе 1 гол, забитый в ворота мадридского «Реала» на стадионе «Сантьяго Бернабеу».



Пост Примера сопроводила следующей подписью: «Смолов – новый царь «Сельты».

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа. Карпин выступал за команду из Виго с 1997 по 2002 год. Мостовой защищал цвета клуба с 1996 по 2004 год.