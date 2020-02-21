Янис Хаджи и двое авторов хет-триков претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы
УЕФА на своём официальном сайте назвал претендентов на звание лучшего футболиста игровой недели в Лиге Европы.
По итогам первых матчей 1/16 финала в четвёрке претендентов на приз оказались полузащитник «Рейнджерс» Янис Хаджи, нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота, хавбек «Айнтрахта» Даити Камада и форвард «Спортинга» Лусиано Вьетто.
Хаджи стал автором победного гола «Рейнджерс» в ворота «Браги», завершив эффектный камбэк (3:2). Жота и Камада оформили по хет-трику и помогли своим командам разгромить «Эспаньол» (4:0) и «Ред Булл Зальцбург» (4:1) соответственно. Вьетто в свою очередь отметился голом в матче с «Истанбул Башакшехир» (3:1).
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