Президент Примеры причислил Смолова к легендам футбола

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас отреагировал на пост пресс-службы лиги в «Инстаграме».



В аккаунте лиги был опубликован плакат с изображением бывших футболистов «Сельты» Валерия Карпина и Александра Мостового и действующего игрока команды Фёдора Смолова. На нём были приведены показатели результативности российских футболистов клуба из Виго. Пост был сопровождён следующей подписью: «Смолов – новый царь «Сельты».



Тебас отреагировал на запись на русском языке, оставив следующий комментарий: «Футбольные легенды!»

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа. Карпин выступал за команду из Виго с 1997 по 2002 год. Мостовой защищал цвета клуба с 1996 по 2004 год.