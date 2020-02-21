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Президент Примеры причислил Смолова к легендам футбола

Президент Примеры причислил Смолова к легендам фут
Президент Примеры причислил Смолова к легендам футбола
Футбол / Испания 0

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас отреагировал на пост пресс-службы лиги в «Инстаграме».

В аккаунте лиги был опубликован плакат с изображением бывших футболистов «Сельты» Валерия Карпина и Александра Мостового и действующего игрока команды Фёдора Смолова. На нём были приведены показатели результативности российских футболистов клуба из Виго. Пост был сопровождён следующей подписью: «Смолов – новый царь «Сельты».

Тебас отреагировал на запись на русском языке, оставив следующий комментарий: «Футбольные легенды!»

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа. Карпин выступал за команду из Виго с 1997 по 2002 год. Мостовой защищал цвета клуба с 1996 по 2004 год.

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Об этом моменте вы вспомните и через 10 лет.
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