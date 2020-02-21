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18-летний хавбек «Арсенала» установил рекорд по голевым пасам в Лиге Европы среди англичан

18-летний хавбек «Арсенала» установил рекорд по голевым пасам в Лиге Европы среди англичан
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака стал рекордсменом Лиги Европы по итогам первого матча 1/16 финала с «Олимпиакосом» (1:0).

18-летний футболист отметился результативной передачей в моменте с единственным голом во встрече, автором которого стал нападающий Александр Ляказетт. Этот голевой пас стал для Букайо уже пятым в этом сезоне Лиги Европы.

Как сообщает Opta в «Твиттере», достигнув данного показателя, Сака стал рекордсменом соревнований среди английских игроков. Ранее никому из его соотечественников не доводилось отмечаться пятью результативными передачами в одном розыгрыше турнира.

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