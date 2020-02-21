Буффон: ещё раз пошутил бы о коронавирусе

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон пояснил свою шутку о коронавирусе, сказанную болельщику после матча 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом» (1:1)
Итальянский голкипер, раздавая автографы после матча с «Миланом», пошутил про коронавирус над болельщиком с азиатской внешностью.
«Я бы ещё раз пошутил о коронавирусе. Китайских болельщиков всегда много, в ту ночь он был один, и, чтобы ему было спокойнее, я пытался взаимодействовать с ним и поговорить. Я послал сигнал в то время, когда, особенно в Италии, существует много нетерпимости к этому. Приношу свои извинения, если кого-то обидел», — приводит слова Буффона Football Italia со ссылкой на Le Iene.
«Ювентус» располагается на первом месте в чемпионате Италии. Подопечные Маурицио Сарри набрали 57 очков в 24 турах.
- 21 февраля 2020
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