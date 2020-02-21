«Динамо» разгромило минское «Динамо», Н’Жье оформил дубль за 4 минуты

Московское «Динамо» одержало победу в товарищеском матче с одноимённым клубом из Минска. Итоговый счёт – 4:0.
Бело-голубые вышли вперёд на 29-й минуте усилиями полузащитника Себастьяна Шиманьского. Под занавес первого тайма, на 44-й минуте, нападающий Сильвестр Игбун удвоил преимущество российской команды. Во второй половине встречи московский коллектив забил ещё дважды. Автором обоих голов стал форвард Клинтон Н'Жье, которому удалось отличиться на 74-й и 78-й минутах.
«Динамо», набрав 24 очка в 19 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 10 очков отставая от зоны еврокубков и находясь в 5 очках от зоны стыковых матчей. 29 февраля бело-голубым предстоит сыграть со «Спартаком». Московское дерби пройдёт на стадионе «ВТБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
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