Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Динамо» разгромило минское «Динамо», Н’Жье оформил дубль за 4 минуты

«Динамо» разгромило минское «Динамо», Н’Жье оформил дубль за 4 минуты
Футбол / РПЛ 0

Московское «Динамо» одержало победу в товарищеском матче с одноимённым клубом из Минска. Итоговый счёт – 4:0.

Бело-голубые вышли вперёд на 29-й минуте усилиями полузащитника Себастьяна Шиманьского. Под занавес первого тайма, на 44-й минуте, нападающий Сильвестр Игбун удвоил преимущество российской команды. Во второй половине встречи московский коллектив забил ещё дважды. Автором обоих голов стал форвард Клинтон Н'Жье, которому удалось отличиться на 74-й и 78-й минутах.

«Динамо», набрав 24 очка в 19 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 10 очков отставая от зоны еврокубков и находясь в 5 очках от зоны стыковых матчей. 29 февраля бело-голубым предстоит сыграть со «Спартаком». Московское дерби пройдёт на стадионе «ВТБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
21 февраля 2020, пятница. 11:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
4 : 0
Динамо Мн
Минск, Беларусь
1:0 Шиманьски – 29'   2:0 Игбун – 44'   3:0 Н'Жье – 74'   4:0 Н'Жье – 78'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020