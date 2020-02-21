ЦСКА назвал состав на матч со швейцарской командой «Рапперсвиль»

ЦСКА огласил стартовый состав на товарищеский матч со швейцарской командой «Рапперсвиль», который состоится сегодня, 21 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
Состав ЦСКА: Владислав Тороп, Кирилл Набабкин, Игорь Диеев, Седрик Гогуа, Никита Котин, Георгий Щенников, Кристиян Бистрович, Яка Бийол, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Илья Шкурин.
Запасные: Илья Помазун, Максим Елеев, Вадим Карпов.
ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям уступая «Ростову» и опережая «Локомотив». Лидирует в первенстве «Зенит» (45), на второй строчке располагается «Краснодар» (35). 29 февраля «армейцам» предстоит сыграть с «Уралом». Матч пройдёт в Москве, начало — в 14:00 мск.
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