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Безбородов: ошибочно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в моменте с Жиго

Безбородов: ошибочно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в моменте с Жиго
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Вячеслав Безбородов прокомментировал эпизод в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Динамо» (0:0).

«В моменте с Самуэлем Жиго я ошибочно не назначил одиннадцатиметровый в ворота «Спартака». Моя позиция была несколько статична, я вовремя не поменял угол зрения и оценил эпизод не со всех сторон. Так что здесь я ошибся именно в позиции, не мог видеть тех деталей, которые были видны сбоку или из-за ворот.

Там защитник обнял игрока, а я из-за штрафной видел только спины, поэтому вот этого приёма я рассмотреть не мог. Для меня та задержка была кратковременной, потому что я не видел вторую руку, которой Жиго продолжал захват. Когда оцениваешь эпизод, нужно поймать тот ракурс, который для тебя будет наиболее выгоден», — приводит слова Безбородова Sport24.

Егоров: захват Жиго — пенальти, фол Понсе — красная карточка
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