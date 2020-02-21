Крал: не исключаю, что всю карьеру проведу в «Спартаке»
Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал прокомментировал информацию об интересе со стороны зарубежных клубов.
«В предыдущих интервью говорил, что к переходу в топ-лигу нужно быть готовым во всех смыслах. У меня нет цели любой ценой уехать куда-то. Посмотрим, как будет складываться жизнь. Летом состоится чемпионат Европы, на который надеюсь поехать. Хорошее выступление там может приблизить к выгодному предложению из сильного первенства. Но, повторюсь, чтобы куда-то уехать, должно совпасть сразу несколько факторов.
Остаётся ли Англия моей мечтой? Безусловно. Но не исключаю, что всю карьеру или большую её часть проведу в «Спартаке». Всё зависит от ситуации и момента», — приводит слова Крала «RT на русском».
Крал: «Спартак» может побороться за путёвку в Лигу Европы, мы остаёмся в игре
Читайте также
- 21 февраля 2020
-
15:26
-
15:06
-
15:04
-
14:43
-
14:33
-
14:19
-
14:04
-
14:03
-
13:48
-
13:39
-
13:33
-
13:25
-
13:17
-
12:45
-
12:45
-
12:32
-
12:32
-
12:20
-
12:05
-
11:59
-
11:47
-
11:47
-
11:37
-
11:29
-
11:18
-
10:56
-
10:45
-
10:18
-
10:13
-
09:55
-
09:48
-
09:47
-
09:41
-
09:30
-
08:12
Партнерский контент