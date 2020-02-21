Крал: не исключаю, что всю карьеру проведу в «Спартаке»

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал прокомментировал информацию об интересе со стороны зарубежных клубов.



«В предыдущих интервью говорил, что к переходу в топ-лигу нужно быть готовым во всех смыслах. У меня нет цели любой ценой уехать куда-то. Посмотрим, как будет складываться жизнь. Летом состоится чемпионат Европы, на который надеюсь поехать. Хорошее выступление там может приблизить к выгодному предложению из сильного первенства. Но, повторюсь, чтобы куда-то уехать, должно совпасть сразу несколько факторов.



Остаётся ли Англия моей мечтой? Безусловно. Но не исключаю, что всю карьеру или большую её часть проведу в «Спартаке». Всё зависит от ситуации и момента», — приводит слова Крала «RT на русском».



Крал: «Спартак» может побороться за путёвку в Лигу Европы, мы остаёмся в игре