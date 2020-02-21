Арбитр Карасёв создал аккаунт в «Инстаграме»
Российский арбитр Сергей Карасёв завёл аккаунт в «Инстаграме».
«Привет. Это аккаунт арбитра ФИФА. Меня зовут Сергей Карасёв. Я работаю на турнирах в России и еврокубках. Судил игры ЧЕ-2016 и ЧМ-2018. А сейчас прохожу отбор на чемпионат Европы—2020.
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Здесь я расскажу, каково быть арбитром. Напишу о любимой работе, самых крутых матчах, футболистах и немного о себе. Задавайте вопросы и не судите строго. Надеюсь, будет интересно», — написал Карасёв в своём «инстаграме».
Сергей Карасёв начал свою судейскую карьеру в 1995 году. В 1999 году поступил на учёбу в Центр «Футбольный арбитр», который закончил в 2002 году. В 2000 году стал работать на матчах второго дивизиона в качестве ассистента судьи. Карасёв является арбитром ФИФА с 2010 года.
Карасёв обслужит матч Лиги Европы «Копенгаген» — «Селтик»
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