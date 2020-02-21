Защитник «Динамо» Калинин перешёл в «Урал» на правах аренды

Пресс-служба «Урала» объявила о переходе защитника московского Динамо» Игоря Калинина в клуб из Екатеринбурга на правах аренды.

«Достигнута договорённость с «Динамо» об аренде игрока до конца сезона с правом дальнейшего выкупа», — говорится на сайте «Урала».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Калинин близок к переходу в «Урал».

Калинин перешёл в «Динамо» летом 2019 года из казанского «Рубина». Сумма трансфера составила € 500 тыс. В нынешнем сезоне 24-летний защитник не провёл ни одного матча в Российской Премьер-Лиге, 12 раз попав в заявку. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2022 года.

«Динамо», набрав в 19 турах 24 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (24) — на девятом месте.

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