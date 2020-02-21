В Пятигорске, Самаре и Москве состоялись совещания руководителей клубов ПФЛ

Сразу в трёх городах проходили совещания руководителей клубов Профессиональной футбольной лиги. 17 февраля в Пятигорске собрались представители клубов группы «Юг», 19 февраля в Самаре – представители клубов группы «Урал-Приволжье», 21 февраля в Москве – представители клубов групп «Запад», «Центр» и «Восток».

На совещаниях, прошедших под председательством президента ПФЛ Андрея Соколова, до сведения футбольных клубов были доведены решения исполкома Российского футбольного союза, обсуждены вопросы подготовки к проведению весенней части ОЛИМП – Первенства России ПФЛ спортивного сезона-2019/2020.

Также представители клубов и администрации Лиги обсудили принципы составления календаря соревнований ОЛИМП – Первенства ПФЛ сезона-2020/2021, первоочередные задачи по реализации Программы развития Ассоциации «Профессиональная футбольная Лига» и проведение Кубка ПФЛ «ПЕРЕПРАВА-2020» среди молодёжных сборных команд.

Администрация Лиги и представитель департамента защиты игры РФС обратили особое внимание клубов на профилактику противоправных явлений в футболе.