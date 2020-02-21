Дубль Олича помог сборной звёзд разгромить Нидерланды в матче Кубка Легенд
Сборная звёзд одержала убедительную победу в матче со сборной Нидерландов на Кубке Легенд. Встреча группы B завершилась победой звёзд со счётом 12:3.
В составе сборной звёзд главным героем стал бывший форвард «Аякса» Яри Литманен. Финский футболист не только открыл счёт в матче, но и оформил хет-трик. Дублями отметились экс-форвард ЦСКА и «Баварии» Ивица Олич и бывший полузащитник «Интера» Георгиос Карагунис. Также один мяч за звёзд забил бывший форвард московского «Динамо» Владимир Воронин.
Помимо сборных звёзд и Нидерландов в группе B также выступают команды Германии и Франции. Ранее Германия победила Францию со счётом 10:6, а бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи оформил пента-трик.
Германия победила Францию на Кубке Легенд — 10:6. Кураньи сделал пента-трик
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