Моуринью устроил шоу на пресс-конференции, отреагировав на скандирования детей

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью вновь оказался в центре событий во время очередной пресс-конференции. Выступление португальца прервали дети, находившиеся за дверями пресс-центра «Тоттенхэма». Они начали что-то скандировать, после чего Моуринью не растерялся. Португалец тут же начал размахивать руками, словно выступил заводящим на фанатской трибуне.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тоттенхэма».

Следующий матч «Тоттенхэм» в АПЛ проведёт завтра, 22 февраля. В центральном матче 27-го тура «шпоры» в лондонском дерби сыграют с «Челси». Встреча начнётся в 15:30 мск.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков. «Челси» располагается на четвёртой строчке с 41 баллом.