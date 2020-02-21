Президент «ПСЖ» заплатил ФИФА около € 1 млн, чтобы закрыть дело о взяточничестве

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи заплатил ФИФА более 1 млн швейцарских франков (примерно € 0,94 млн), чтобы урегулировать дело о взяточничестве, сообщает The Times.

ФИФА пожаловалась на Аль-Хелаифи в швейцарскую прокуратуру, но управленец позднее заключил с футбольной организацией мировое соглашение. В итоге прокуратуре пришлось прекратить расследование дела.

Напомним, вчера, 20 февраля, генеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения Аль-Хелаифи по делу о продаже прав на трансляцию чемпионатов мира и Кубков конфедераций. Обвинение также было предъявлено бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке. Прокуратура полагает, что президент парижан, который также управляет спортивными каналами BeIN Sports, давал взятки Вальке, чтобы получить возможность приобрести права на трансляцию турниров в Италии и Греции с 2018 по 2030 год.