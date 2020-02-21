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Олич: слежу за ЦСКА, но думаю, что «Зенит» выиграет чемпионат

Олич: слежу за ЦСКА, но думаю, что «Зенит» выиграет чемпионат
Футбол / РПЛ 0

Бывший форвард ЦСКА и «Баварии» Ивица Олич, принимающие участие в турнире «Кубок Легенд», проходящем в Москве, поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Плетикоса был на Кубке Легенд в прошлом году. Он сказал мне: «Организация будет отличная», а я пообещал приехать, если у меня будет свободное время. И вот я здесь.

Такие турниры дают возможность посмотреть на игроков из разных стран. Если смотреть на сборную звёзд, то все играли на самом высоком уровне. Сейчас они постарели, но те, кто разбирается в футболе, видят их большой уровень.

Не так давно у меня были проблемы с русским языком – всё-таки я больше 10 лет не говорил по-русски, очень многое забыл. Но когда был здесь во время чемпионата мира, то всё вспомнил – провёл здесь 40 дней. Так что надо почаще приезжать в Москву.

Я слежу за ЦСКА, но думаю, что «Зенит» с Семаком выиграет чемпионат. Будет интересно посмотреть, кто займёт второе место», — передаёт слова Олича корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.

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