«Томь» взяла в аренду Синяка у «Зенита»

«Томь» на официальном сайте объявила о трансфере защитника «Зенита» Антона Синяка. 21-летний футболист будет выступать за новый клуб на правах аренды до конца сезона-2019/2020.

Синяк родился в 1999 году в Кандалакше (Мурманская область). В 14-летнем возрасте попал в систему «Зенита», выступал за молодёжный и дублирующий составы. В нынешней кампании в составе «Зенита-2» защитник провёл 14 матчей и отдал 1 голевую передачу.

Напомним, в январе «Томь» подписала контракты с воспитанниками «Зенита» — защитником Андреем Ивановым и нападающим Павлом Долговым.

«Томь» занимает 10-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В 25 матчах команда Василия Баскакова набрала 36 очков. В 26-м туре «Томь» на выезде сыграет с «Химками». Встреча состоится 9 марта.