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С. Бакаев забил роскошный гол на тренировке «Рубина» после прохода через всё поле

С. Бакаев забил роскошный гол на тренировке «Рубина» после прохода через всё поле
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев отметился роскошным голом на недавней тренировке команды. 20-летний футболист отправил мяч в ворота после прохода через всё поле. Во время результативного рывка россиянин совершил несколько финтов.

Видео можно посмотреть на странице «Рубина» в «Твиттере».

Бакаев стал игроком «Рубина» в январе 2020 года. Ранее хавбек выступал за московский «Спартак». Сумма трансфера составила € 300 тыс.

В нынешнем сезоне Солтмурад забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах Футбольной национальной лиги. В его активе также 2 встречи в Российской Премьер-Лиге и 1 матч в квалификации Лиги Европы.

«Рубин», набрав 19 очков в 19 встречах, занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

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