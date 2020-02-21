Агент Рами: интерес «Сочи» действительно есть

Рубен Хавьер Косо Руиз, агент защитника Адиля Рами, отреагировал на появившиеся слухи об интересе к французу со стороны ФК «Сочи». О переговорах Рами с российским клубом ранее сообщило французское издание RMC Sport.
«Интересуется ли «Сочи» Рами? Да, интерес действительно есть», — цитирует агента Sport24.
Француз разорвал контракт с турецким «Фенербахче», поэтому в настоящее время является свободным агентом.
Рами — чемпион мира 2018 года. Он был включён в заявку сборной Франции на турнир в России, но не сыграл ни в одном матче.
В разные годы Рами выступал за «Лилль», «Валенсию», «Севилью», «Марсель» и «Милан». В этом сезоне в «Фенербахче» провёл лишь семь матчей.
Сочи» набрал 15 очков в 18 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Сочи» проведёт 1 марта. Соперником сочинской команды станет тульский «Арсенал».
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