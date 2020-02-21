Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Агент Рами: интерес «Сочи» действительно есть

Агент Рами: интерес «Сочи» действительно есть
Футбол / РПЛ 0

Рубен Хавьер Косо Руиз, агент защитника Адиля Рами, отреагировал на появившиеся слухи об интересе к французу со стороны ФК «Сочи». О переговорах Рами с российским клубом ранее сообщило французское издание RMC Sport.

«Интересуется ли «Сочи» Рами? Да, интерес действительно есть», — цитирует агента Sport24.

Француз разорвал контракт с турецким «Фенербахче», поэтому в настоящее время является свободным агентом.

Рами — чемпион мира 2018 года. Он был включён в заявку сборной Франции на турнир в России, но не сыграл ни в одном матче.

В разные годы Рами выступал за «Лилль», «Валенсию», «Севилью», «Марсель» и «Милан». В этом сезоне в «Фенербахче» провёл лишь семь матчей.

Сочи» набрал 15 очков в 18 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Сочи» проведёт 1 марта. Соперником сочинской команды станет тульский «Арсенал».

В «Сочи» ждут чемпиона мира, а в Самаре — спартаковца! Закрытие трансферного окна. LIVE!
Купят ли ЦСКА и «Локомотив» нападающего?!
Бывший защитник «Милана» Рами может перейти в «Сочи»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020