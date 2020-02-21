«Оренбург» не смог обыграть «Сарпсборг» в товарищеском матче
«Оренбург» провёл очередной товарищеский матч на сборах в Испании. Российский клуб встретился с норвежским «Сарпсборгом». Матч закончился вничью — 1:1.
Оба мяча команды забили во втором тайме. На 67-й минуте Джоэль Фамейе вывел «Оренбург» вперёд, но на 82-й минуте Александер Якобсен восстановил равновесие. «Сарпсборг» в минувшем сезоне занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата Норвегии.
«Оренбург», набрав 19 очков в 18 матчах, находится в зоне переходных матчей и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ оренбургский клуб проведёт 28 февраля на выезде с самарскими «Крыльями Советов».
Товарищеский матч
«Оренбург» (Россия) — «Сарпсборг 08» (Норвегия) — 1:1 (0:0)
Голы: Фамейе, 67 — Якобсен, 82.
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