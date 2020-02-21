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Полузащитник лидирующего в ФНЛ «Ротора» Евсеев ушёл в аренду в «Факел»

Полузащитник лидирующего в ФНЛ «Ротора» Евсеев ушёл в аренду в «Факел»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Ротора» Алексей Евсеев до конца сезона будет выступать на правах аренды за воронежский «Факел».

В этом сезоне 25-летний хавбек принял участие в 16 матчах ФНЛ, но лишь в пяти случаях выходил в стартовом составе волгоградцев. На счету Евсеева в итоге один забитый мяч, а также футболист получил одну жёлтую карточку.

«Ротор» занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ. Клуб из Волгограда в 25 турах набрал 52 очка. Ближайшего преследователя, московское «Торпедо», «Ротор» опережает на одно очко.

«Факел» замыкает турнирную таблицу ФНЛ, занимая 20-е место. Клуб из Воронежа в 25 турах набрал 16 очков. От спасительного 15-го места «Факел» отделяет 10 очков.

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