Гвардиола — о наказании УЕФА: никто не помогал «Манчестер Сити» побеждать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о решении УЕФА исключить клуб из еврокубков на два сезона за финансовые махинации со спонсорскими контрактами в период с 2012 по 2016 год.

«Не могу изменить того, о чём думают люди. Знаю только, насколько усердно мы работали. Горжусь тем, чего нам удалось достичь вместе за эти годы.

Никто не помогал нам побеждать все эти сезоны. Мы проделывали невероятную работу день за днём, матч за матчем, так что никто не сможет этого изменить.

Ещё ничего не закончено, это ещё не конец. Клуб подал аппеляцию. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова 49-летнего специалиста Sky Sports.

Напомним, Гвардиола возглавил «Сити» в 2016 году. Под его руководством клуб дважды стал чемпионом английской Премьер-лиги, один раз выиграл Кубок Англии и по два раза — Кубок английской лиги и Суперкубок страны.