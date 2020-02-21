Дебют Самедова, «пушка» Риисе и Матерацци в сборной звёзд. Лучшие фото с Кубка Легенд

21 февраля в Москве на МСА «Лужники» сборные России и Турции не выявили победителя в матче Кубка Легенд — 2020. Итоговый счёт — 5:5.
В составе сборной России хет-трик на счету Константина Головского, по одному голу забили Константин Зырянов и Дмитрий Аленичев. Команда вела со счётом 5:2, но удержать победу не удалось. За сборную Турции отличились Тунджай Шанлы, Хамит Алтынтоп, хет-трик у Ахмета Дурсуна.
Состав сборной России: Александр Филимонов, Олег Карнаухов, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Андрей Тихонов, Александр Самедов, Константин Зырянов, Андрей Каряка, Дмитрий Аленичев, Виктор Булатов, Егор Титов.
Состав сборной Турции: Хамит Алтынтоп, Йылдырай Баштюрк, Ахмет Дурсун, Семих Шентюрк, Хасан Кабзе, Тунджай Шанлы, Али Гюнеш, Марко Аурелио, Тайфур Хавутчу, Эмре Ашик, Сердар Кулбилгле.
Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Шесть команд поделены на две группы, после группового этапа проводятся матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проводятся в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.
Лучшие кадры с первого дня Кубка Легенд — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 21 февраля 2020
-
23:00
-
22:50
-
22:31
-
22:19
-
22:12
-
22:12
-
22:05
-
21:49
-
21:45
-
21:39
-
21:16
-
21:12
-
20:48
-
20:46
-
20:34
-
20:23
-
20:23
-
20:10
-
20:00
-
19:47
-
19:40
-
19:33
-
19:23
-
19:12
-
18:53
-
18:40
-
18:32
-
18:27
-
18:01
-
18:01
-
17:51
-
17:46
-
17:33
-
17:29
-
17:26