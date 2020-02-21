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Дебют Самедова, «пушка» Риисе и Матерацци в сборной звёзд. Лучшие фото с Кубка Легенд

Йон Арне Риисе
Дебют Самедова, «пушка» Риисе и Матерацци в сборной звёзд. Лучшие фото с Кубка Легенд
Футбол / Прочие турниры 0

21 февраля в Москве на МСА «Лужники» сборные России и Турции не выявили победителя в матче Кубка Легенд — 2020. Итоговый счёт — 5:5.

В составе сборной России хет-трик на счету Константина Головского, по одному голу забили Константин Зырянов и Дмитрий Аленичев. Команда вела со счётом 5:2, но удержать победу не удалось. За сборную Турции отличились Тунджай Шанлы, Хамит Алтынтоп, хет-трик у Ахмета Дурсуна.

Состав сборной России: Александр Филимонов, Олег Карнаухов, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Андрей Тихонов, Александр Самедов, Константин Зырянов, Андрей Каряка, Дмитрий Аленичев, Виктор Булатов, Егор Титов.

Состав сборной Турции: Хамит Алтынтоп, Йылдырай Баштюрк, Ахмет Дурсун, Семих Шентюрк, Хасан Кабзе, Тунджай Шанлы, Али Гюнеш, Марко Аурелио, Тайфур Хавутчу, Эмре Ашик, Сердар Кулбилгле.

Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Шесть команд поделены на две группы, после группового этапа проводятся матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проводятся в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.

Лучшие кадры с первого дня Кубка Легенд — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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