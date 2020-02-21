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Моуринью: финиш «Тоттенхэма» в топ-4 будет величайшим достижением

Моуринью: финиш «Тоттенхэма» в топ-4 будет величайшим достижением
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью заявил, что его клубу будет очень тяжело занять место в топ-4 турнирной таблицы АПЛ по итогам сезона. Ранее лондонцы лишились из-за травм форвардов Гарри Кейна и Сон Хын Мина.

«Будет ли финиш в топ-4 самым большим достижением? Учитывая нынешние обстоятельства, да. Нам приходится сталкиваться с проблемами. Снова повторяю, ребята проделали фантастическую работу, чтобы вернуть нас в борьбу за финиш в верхней четвёрке.

Но ситуация остаётся сложной. Не думаю, что кто-либо в АПЛ столкнулся с такими проблемами. Да и в европейском футболе тоже.

Сон и Кейн забивают большинство голов «Тоттенхэма». А нам придётся играть без них столько матчей. Если нам удастся завершить сезон в топ-4, это будет невероятным достижением», — цитирует Моуринью Guardian.

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