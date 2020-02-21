Форвард «Тамбова» Часовских перешёл в «Актобе» на правах аренды

Форвард «Тамбова» Андрей Часовских продолжит карьеру в Казахстане. 28-летний нападающий до конца сезона будет выступать за «Актобе» на правах аренды, сообщает пресс-служба российского клуба.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Тамбова».
В текущем сезоне Часовских принял участие в трёх матчах «Тамбова», проведя на поле лишь 39 минут. Результативными действиями он не отметился.
Ранее «Актобе» объявил об увольнении российского специалиста Андрея Маминова, который проработал в казахстанском клубе около месяца. В минувшем сезоне «Актобе» выбыл из элитного дивизиона чемпионата страны.
«Тамбов» располагается на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Первушина набрали в 19 турах 21 очко. Следующий матч в лиге клуб проведёт дома с «Рубином». Встреча состоится 1 марта.
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