Бывший хавбек «Локомотива» Касаев вернулся в «Аланию»

Российский полузащитник Алан Касаев подписал контракт с владикавказской «Аланией», сообщает пресс-служба клуба. Контракт 33-летнего футболиста рассчитан до конца текущего сезона.

Касаев уже выступал за «Аланию» в 2007 году. Полузащитник поиграл также за «Рубин», московское «Динамо» и «Локомотив». В «Алании» Касаев будет выступать под 37-м номером.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Алании».

В настоящее время владикавказский клуб выступает в ПФЛ, в зоне «Юг». «Алания» занимает второе место в турнирной таблице, набрав в 18 турах 43 очка. Лидирующий «Волгарь» набрал 47 баллов. По итогам сезона в ФНЛ перейдёт победитель турнира. В Кубке России владикавказцы дошли до 1/16 финала, где проиграли ЦСКА со счётом 1:3.