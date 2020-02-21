Полузащитник «Спартака» Глушенков перешёл в «Крылья Советов»
Полузащитник московского «Спартака» Максим Глушенков проведёт весеннюю часть нынешнего сезона в «Крыльях Советов» на правах аренды. В новой команде 20-летний футболист будет выступать под 15-м номером, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Глушенков родился в Смоленске. Хавбек начал карьеру в тольяттинской академии имени Ю. Коноплёва. Защищал цвета московских «Чертаново» и «Спартака». Максим — игрок молодёжной сборной России.
Глушенков стал шестым новичком «Крыльев Советов» в это зимнее трансферное окно. Ранее состав команды из Самары пополнили Евгений Фролов, Денис Попович, Сергей Иванов, Мехди Зеффан и Сафаа Хади.
«Крылья Советов», набрав в 19 матчах 18 очков, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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