Полузащитник «Спартака» Глушенков перешёл в «Крылья Советов»

Полузащитник московского «Спартака» Максим Глушенков проведёт весеннюю часть нынешнего сезона в «Крыльях Советов» на правах аренды. В новой команде 20-летний футболист будет выступать под 15-м номером, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Глушенков родился в Смоленске. Хавбек начал карьеру в тольяттинской академии имени Ю. Коноплёва. Защищал цвета московских «Чертаново» и «Спартака». Максим — игрок молодёжной сборной России.

Глушенков стал шестым новичком «Крыльев Советов» в это зимнее трансферное окно. Ранее состав команды из Самары пополнили Евгений Фролов, Денис Попович, Сергей Иванов, Мехди Зеффан и Сафаа Хади.

«Крылья Советов», набрав в 19 матчах 18 очков, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.