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Сетьен — о скандале с травлей звёзд «Барселоны»: для нас этот вопрос закрыт

Сетьен — о скандале с травлей звёзд «Барселоны»: для нас этот вопрос закрыт
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал скандал с возможным использованием президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу сторонней организации для критики в социальных сетях звёзд каталонцев. Испанские СМИ сообщили, что Бартомеу с помощью ботов хвалил себя и ругал своих критиков, в числе которых оказались капитан команды Лионель Месси и защитник Жерар Пике.

После возникшего скандала руководство «Барсы» провело встречу с Месси и Пике. На этой встрече Бартомеу опроверг слухи об использовании подобных технологий.

«Конечно, игроки положительно оценивают слова президента. Мы больше не обсуждали ситуацию, этот вопрос для нас закрыт. Да, всё это не помогает команде, но это футбол», — цитирует Сетьена пресс-служба «Барселоны».

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