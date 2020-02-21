Сетьен: в некоторых матчах Брайтвайт будет выходить в старте, но пока это преждевременно

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал переход в каталонский клуб форварда «Леганеса» Мартина Брайтвайта. Многие эксперты выразили недоумение в связи с трансфером 28-летнего датчанина, за которого каталонцы заплатили € 18 млн. Сетьен признал, что Брайтвайту ещё предстоит проделать большую работу, чтобы пробиться в стартовый состав.
«Я уверен, что в некоторых матчах он будет выходить в стартовом составе, но пока это немного преждевременно. Он перешёл в наш клуб, находясь в отличной форме. Но нам ещё нужно объяснить ему многие особенности нашей игры, он должен их понять. Мы уверенны, что он нам поможет», — цитирует Сетьена пресс-служба «Барселоны».
В текущем сезоне Брайтвайт в 24 матчах за «Леганес» забил 6 мячей. Он выступает за испанский клуб с января 2019 года. В «Леганес» футболист перебрался из «Мидлсбро».
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