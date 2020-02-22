Клементе: трансфер Брайтвайта в «Барселону» — легальный способ покупать матчи

Бывший испанский футболист Хавьер Клементе поделился мнением о трансфере нападающего Мартина Брайтвайта из «Леганеса» в «Барселону». Сине-гранатовые заполучили игрока, заплатив отступные в размере € 18 млн.

«Тебас (Хавьер Тебас — президент испанской Примеры. — Прим. «Чемпионата») будет рассказывать, что футбол развивается, и с экономической точки это правда. При этом есть ВАР, который никто не понимает. И последнее — покупка футболистов из одной лиги. Теперь «Леганес» не может никого приобрести, и фактически оставшись без нападающих, скорее всего, опустится в Сегунду.

Покупка игроков из своей лиги — способ, позволяющий при помощи денег ослабить другие команды, которые борются за те же цели. Это дипломатический и легальный способ покупать матчи», — написал Клементе на своей странице в «Твиттере».

Напомним, «Барселоне» разрешили приобрести форварда после закрытия зимнего трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.