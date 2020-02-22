Дубль Левандовского принёс «Баварии» победу в матче чемпионата Германии с Падерборном 07»
В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Падерборн 07». Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Первый гол забил полузащитник «Баварии» Серж Гнабри на 25-й минуте. Перед свистком на перерыв нападающий «Падерборна» Деннис Србени сравнял счёт. В середине второго тайма хозяев вывел вперёд форвард Роберт Левандовски. Спустя пять минут отличился хавбек гостей Свен Михель. Победу команде из Мюнхена принёс Левандовски, отправив второй мяч в ворота соперника в концовке матча.
«Бавария», набрав 49 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «Падерборн 07» (16) занимает последнее, 18-е место.
Календарь матчей Бундеслиги сезона-2019/2020
Германия - Бундеслига. 23-й тур
21 февраля 2020, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 2
Падерборн 07
Падерборн
1:0 Гнабри – 25' 1:1 Србени – 44' 2:1 Левандовски – 70' 2:2 Михель – 75' 3:2 Левандовски – 88'
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