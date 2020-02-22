В России закрылось зимнее трансферное окно

В России 22 февраля закрылось зимнее трансферное окно. Теперь клубы смогут дозаявлять лишь игроков, которые переходят на правах свободных агентов.
В заключительный день зимнего трансферного окна состоялось несколько громких переходов. Активную трансферную кампанию провёл ФК «Сочи». В Краснодарский край отправился чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами, который ранее разорвал контракт с «Фенербахче».
«Крылья Советов» подписали контракт с иракским хавбеком Саафа Хади. Он стал первым иракцем в истории РПЛ. В Самару отправился и полузащитник московского «Спартака» Максим Глушенков, который будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды.
«Чемпионат» вёл онлайн заключительного дня трансферного окна.
Полную таблицу зимних трансферов в РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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