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В России закрылось зимнее трансферное окно

В России закрылось зимнее трансферное окно
Футбол / РПЛ 0

В России 22 февраля закрылось зимнее трансферное окно. Теперь клубы смогут дозаявлять лишь игроков, которые переходят на правах свободных агентов.

В заключительный день зимнего трансферного окна состоялось несколько громких переходов. Активную трансферную кампанию провёл ФК «Сочи». В Краснодарский край отправился чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами, который ранее разорвал контракт с «Фенербахче».

«Крылья Советов» подписали контракт с иракским хавбеком Саафа Хади. Он стал первым иракцем в истории РПЛ. В Самару отправился и полузащитник московского «Спартака» Максим Глушенков, который будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды.

«Чемпионат» вёл онлайн заключительного дня трансферного окна.

Полную таблицу зимних трансферов в РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

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