«Наполи» одержал волевую победу в матче с «Брешией»

В Брешии завершился матч 25-го тура итальянской Серии А. Местная «Брешия» принимала «Наполи». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 26-й минуте Джон Чансельор вывел хозяев вперёд, отличившись с передачи Сандро Тонали. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе в счёте «Брешии». Но после перерыва неаполитанцы сумели не только сравнять счёт, но и добиться победы. На 49-й минуте Лоренце Инсинье реализовал пенальти, а ещё через пять минут Фабиан Руис с передачи Джованни ди Лоренцо забил победный мяч.

«Наполи» набрал 36 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» с 16 баллами занимает 19-е, предпоследнее место в турнирной таблице.

В следующем туре неаполитанцы будут принимать «Торино», а «Брешия» в гостях сыграет с «Сассуоло».