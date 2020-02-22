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«Наполи» одержал волевую победу в матче с «Брешией»

«Наполи» одержал волевую победу в матче с «Брешией»
Футбол / Италия 0

В Брешии завершился матч 25-го тура итальянской Серии А. Местная «Брешия» принимала «Наполи». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 26-й минуте Джон Чансельор вывел хозяев вперёд, отличившись с передачи Сандро Тонали. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе в счёте «Брешии». Но после перерыва неаполитанцы сумели не только сравнять счёт, но и добиться победы. На 49-й минуте Лоренце Инсинье реализовал пенальти, а ещё через пять минут Фабиан Руис с передачи Джованни ди Лоренцо забил победный мяч.

«Наполи» набрал 36 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» с 16 баллами занимает 19-е, предпоследнее место в турнирной таблице.

В следующем туре неаполитанцы будут принимать «Торино», а «Брешия» в гостях сыграет с «Сассуоло».

Италия - Серия А. 25-й тур
21 февраля 2020, пятница. 22:45 МСК
Брешия
Брешия
Окончен
1 : 2
Наполи
Неаполь
1:0 Чансельор – 26'   1:1 Инсинье – 49' (пен)   1:2 Руис – 54'
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