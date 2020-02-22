«Локомотив» – единственный клуб РПЛ, который не приобрёл игроков в зимнее трансферное окно

Московский «Локомотив» стал единственным клубом Российской Премьер-Лиги, который не совершил ни единой покупки в зимний трансферный период, согласно Transfermarkt.de.
Единственным игроком покинувшим стан «железнодорожников» стал 30-летний российский нападающий Фёдор Смолов, который отправился в испанскую «Сельту» на правах аренды.
«Краснодар» также не совершил ни единого приобретения в январское трансферное окно, однако из аренды в казанском «Рубине» вернулся 24-летний защитник Егор Сорокин из казанского «Рубина».
Единственным клубом РПЛ, состав которого не покинул ни один игрок, стала «Уфа».
Лидером по количеству новичков стал клуб ПФЛ «Волга» из Ульяновска – 11. Все игроки пришли на правах свободных агентов (1 – вернулся из аренды), общая их стоимость составляет € 1,6 млн, а средний возраст 24,4 года.
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