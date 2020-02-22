«Барселона» поспорит с «Челси» за голкипера «Аякса» Онане

«Барселона» включилась в борьбу за камерунского голкипера «Аякса» Андре Онане, информирует Sport.es. Ранее сообщалось, что интерес к вратарю проявляет лондонский «Челси».

По данным источника, в «Барселоне» хотят, чтобы у голкипера Марка-Андре тер Штегена появилась конкуренция.

23-летний Онана является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне камерунский голкипер принял участие в 20 матчах чемпионата Нидерландов, в которых пропустил 17 голов. В семи матчах он оставил ворота в неприкосновенности. Контракт камерунца с нидерландским клубом действует до лета 2022 года. За сборную Камеруна Андре Онана сыграл 15 матчей.

В нынешнем сезоне тер Штеген провёл 23 матча в чемпионате Испании, пропустив 27 голов.