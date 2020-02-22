Футболистки женской сборной США требуют $ 66 млн из-за дискриминации по признаку пола

Футболистки национальной команды США требуют от американской федерации футбола $ 66 млн, — сообщает AP News.

Женская сборная обвинила федерацию футбола США в дискриминации по признаку пола. В частности, подтверждающие документы уже были переданы в окружной суд в Лос-Анджелеса. Судебное разбирательство должно начаться 5 мая.

Футболистки подали в суд на Федерацию футбола США в марте прошлого года, обвиняя федерацию, которая является их работодателем, в «узаконенной дискриминации по половому признаку». Спортсменки утверждают, что это влияет не только на их зарплату, но и на то, где и насколько часто они играют, как тренируются и получают медицинскую помощь, а также на то, как ездят на матчи.

Напомним, в июле прошлого года сборная США обыграла Нидерланды и в четвёртый раз стала чемпионом мира.