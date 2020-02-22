Флик: «Падерборн» был для «Баварии» крепким орешком до самого конца

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик подвёл итоги матча 23-го тура немецкой Бундеслиги с «Падерборном» (3:2).
«Я доволен результатом. «Падерборн» был для нас крепким орешком до самого конца. После 2:2 мы приложили все силы. Хотел бы сделать комплимент команде, парни бились. Мы должны справляться с ударами и добиваться победы, действуя как команда. Мы перестроились на игру в три защитника. Понятно, что не всё получалось великолепно.
В первом тайме мы практически ничего не позволили создать сопернику. Однако в некоторых ситуациях впереди мы играли недостаточно чисто. В перерыве мы это обсудили. Был непростой матч, но именно об этом мы и предупреждали команду заранее. «Падерборн» показывает хороший футбол. Они всегда стараются находить комбинационные решения, целеустремленно играют впереди. Рад, что нам удалось взять три очка", — приводит слова Флика официальный сайт «Баварии».
- 22 февраля 2020
-
09:50
-
09:48
-
09:40
-
09:29
-
09:18
-
08:32
-
08:05
-
07:09
-
06:16
-
04:42
-
03:32
-
02:17
-
01:54
-
01:28
-
00:57
-
00:53
-
00:38
-
00:30
-
00:23
-
00:10
-
00:06
- 21 февраля 2020
-
23:48
-
23:42
-
23:27
-
23:16
-
23:00
-
22:50
-
22:31
-
22:19
-
22:12
-
22:12
-
22:05
-
21:49
-
21:45
-
21:39