Флик: «Падерборн» был для «Баварии» крепким орешком до самого конца

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик подвёл итоги матча 23-го тура немецкой Бундеслиги с «Падерборном» (3:2).



«Я доволен результатом. «Падерборн» был для нас крепким орешком до самого конца. После 2:2 мы приложили все силы. Хотел бы сделать комплимент команде, парни бились. Мы должны справляться с ударами и добиваться победы, действуя как команда. Мы перестроились на игру в три защитника. Понятно, что не всё получалось великолепно.

В первом тайме мы практически ничего не позволили создать сопернику. Однако в некоторых ситуациях впереди мы играли недостаточно чисто. В перерыве мы это обсудили. Был непростой матч, но именно об этом мы и предупреждали команду заранее. «Падерборн» показывает хороший футбол. Они всегда стараются находить комбинационные решения, целеустремленно играют впереди. Рад, что нам удалось взять три очка", — приводит слова Флика официальный сайт «Баварии».