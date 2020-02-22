Стерлинг: «МС» четырежды выигрывал АПЛ, но не пользовался таким уважением, как «Ливерпуль»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отметил, что «горожане» не пользуются таким уважением, как «Ливерпуль», из-за отсутствия индивидуальных наград.



«В прошлом году мы добились выдающихся результатов в Англии, но футболист „Манчестер Сити“ не стал игроком года, что говорит само за себя. Награда была вручена Вирджилу ван Дейку из „Ливерпуля“, который действительно провёл фантастический сезон. Но я также вспоминаю предыдущие сезоны, когда Яя Туре забивал по 20 голов, играя в полузащите, но так и не получил приз. Кроме того, Серхио Агуэро выступает за „Манчестер Сити“ уже более семи лет и за это время он сумел забить множество невероятных голов, однако ни один из игроков „горожан“ так и не удостоился награды. Выиграть АПЛ четыре раза и ни разу не получить награду лучшему игроку — это невозможно.



В этом сезоне „Ливерпуль“ выиграет чемпионат Англии, и наверняка приз лучшему игроку года уйдёт футболисту мерсисайдцев. Мы четырежды выигрывали АПЛ, но к нам не относились с таким уважением, как к „Ливерпулю“», — приводит слова Стерлинга AS.