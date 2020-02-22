Б. Фернандеш: знаю, что Роналду дал «Манчестер Юнайтед» хорошую характеристику на меня

Новичок «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал переход в английский клуб из «Спортинга». Португалец признался, что на переход повлиял факт выступления за «Манчестер Юнайтед» соотечественника, Криштиану Роналду.

«Я фанат Криштиану Роналду, всегда следил за его игрой. Когда Криштиану появился здесь, в Манчестере, он здорово проявил себя, добился больших успехов.

Поэтому моей мечтой было играть за «Манчестер Юнайтд». Очень рад, что оказался здесь, сбылась мечта. Я не общался с Криштиану перед переходом в «Ман Юнайтед», но затем связался с ним. Знаю, что его спрашивали обо мне, он дал мне хорошую характеристику. Поблагодарил его за приятные слова», — приводит слова Фернандеша Sky Sports.