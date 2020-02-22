Гвардиола сообщил, что может продлить контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что не против продления соглашения с английским клубом.
«Не знаю, что произойдёт в будущем. Хочу остаться ещё на один год, а дальше всё будет зависеть от руководства клуба. В 2021 году будет 5 лет, как работаю в „Манчестер Сити“. Посмотрим, насколько в клубе будут довольны моей работой и захотят ли продлить контракт. Работаю с исключительными игроками, у клуба отличное руководство. Несложно понять, почему я хотел бы остаться здесь ещё на три года. Пока что хочу сосредоточиться на оставшихся трёх месяцах сезона, после этого у всех у нас будет время всё обдумать», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.
Напомним, Гвардиола возглавил «Сити» в 2016 году. Под его руководством клуб дважды стал чемпионом английской Премьер-лиги, один раз выиграл Кубок Англии и по два раза — Кубок английской лиги и Суперкубок страны.
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