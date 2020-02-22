«Спартак» — «Пахтакор»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 22 февраля в 14:00

Сегодня, 22 февраля, «Спартак» проведёт заключительный контрольный матч с узбекским клубом «Пахтакор». Встреча состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Пахтакор».



Московский «Спартак» набрал 22 очка в 19 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. В тройку лидеров турнира также входят «Краснодар» (35) и «Ростов» (34).



Первый матч после перерыва в чемпионате России «Спартак» проведёт в гостях 29 февраля. Соперником красно-белых станет московское «Динамо».