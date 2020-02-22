«Спартак» — «Пахтакор»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 22 февраля в 14:00
Сегодня, 22 февраля, «Спартак» проведёт заключительный контрольный матч с узбекским клубом «Пахтакор». Встреча состоится на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Пахтакор».
Московский «Спартак» набрал 22 очка в 19 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. В тройку лидеров турнира также входят «Краснодар» (35) и «Ростов» (34).
Первый матч после перерыва в чемпионате России «Спартак» проведёт в гостях 29 февраля. Соперником красно-белых станет московское «Динамо».
Читайте также
- 22 февраля 2020
-
11:00
-
10:56
-
10:32
-
10:21
-
10:18
-
10:01
-
09:50
-
09:48
-
09:40
-
09:29
-
09:18
-
08:32
-
08:05
-
07:09
-
06:16
-
04:42
-
03:32
-
02:17
-
01:54
-
01:28
-
00:57
-
00:53
-
00:38
-
00:30
-
00:23
-
00:10
-
00:06
- 21 февраля 2020
-
23:48
-
23:42
-
23:27
-
23:16
-
23:00
-
22:50
-
22:31
-
22:19
Партнерский контент