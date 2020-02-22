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Дивеев — о голе в ворота клуба «Рапперсвиль-Йона»: случайность

Дивеев — о голе в ворота клуба «Рапперсвиль-Йона»: случайность
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал результат товарищеского матча со швейцарской командой «Рапперсвиль-Йона» (3:0). Напомним, защитник забил первый гол в матче.

«Матч был непростым, в первом тайме забили только один гол, у соперника тоже были моменты. И во втором тайме игра была равной, но мастерство победило. На самом деле, мы просто реализовали свои моменты, а они — нет.

Что касается моего гола, не знаю, что сподвигло на такой проход. Просто перехватил мяч и пошел вперед. Кучай прострелил Яке, Яка поставил мяч мне под удар, я забил. Случайность. Хотел пробить с левой, но передумал, ударил с правой. Получилось красиво», — приводит слова Игоря Дивеева официальный сайт ЦСКА.

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