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Левандовски: Гвардиола и Клопп — разные тренеры, но если смешать их качества, будет идеал

Левандовски: Гвардиола и Клопп — разные тренеры, но если смешать их качества, будет идеал
Футбол / Англия 0

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле и наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе. Польский форвард работал под руководством этих специалистов в мюнхенской «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

«Я многому научился у Хосепа Гвардиолы. Мы много говорили о тактике, для меня это было чем-то новым. Знал, что для меня будет хорошо поиграть у Гвардиолы, учитывая его разум и идеи, связанные с тактикой и нападающими. Юрген Клопп — потрясающий человек. Что бы он ни говорил, вы ему верите. Он всё делает от чистого сердца. Гвардиола и Клопп — совершенно разные тренеры, но если смешать их качества, получится идеал», — приводит слова форварда The Guardian.

Гвардиола сообщил, что может продлить контракт с «Манчестер Сити»
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