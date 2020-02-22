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«Челси» — «Тоттенхэм»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 22 февраля в 15:30

«Челси» — «Тоттенхэм»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 22 февраля в 15:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 22 февраля, состоится матч «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча 27-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт Саймон Беннетт. Резервный рефери — Кевин Френд.

Команды встречались в 18-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата Англии. «Шпоры» уступили «Челси» на домашнем стадионе со счётом 0:2.

«Челси» набрал 41 очко в 26 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (40) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».

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