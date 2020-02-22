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«Зенит» сыграл вничью с белорусским клубом «Ислочь» в товарищеском матче

«Зенит» сыграл вничью с белорусским клубом «Ислочь» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче петербургский «Зенит» встречался с белорусским клубом «Ислочь». Матч завершился вничью со счётом 1:1.

На 29-й минуте счёт открыл защитник «Ислочи» Александр Папуш. Во втором тайме, на 51-й минуте, нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси сравнял счёт.

«Зенит», набрав по итогам 19 туров 45 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, «Краснодар», на 10 очков. В зоне еврокубков с одинаковым количеством очков – по 34 – также находятся «Ростов», ЦСКА и «Локомотив».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
22 февраля 2020, суббота. 11:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 1
Ислочь
Минский район, Беларусь
0:1 Папуш – 29'   1:1 Дриусси – 51'
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