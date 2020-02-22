«Зенит» сыграл вничью с белорусским клубом «Ислочь» в товарищеском матче

В товарищеском матче петербургский «Зенит» встречался с белорусским клубом «Ислочь». Матч завершился вничью со счётом 1:1.



На 29-й минуте счёт открыл защитник «Ислочи» Александр Папуш. Во втором тайме, на 51-й минуте, нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси сравнял счёт.



«Зенит», набрав по итогам 19 туров 45 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, «Краснодар», на 10 очков. В зоне еврокубков с одинаковым количеством очков – по 34 – также находятся «Ростов», ЦСКА и «Локомотив».