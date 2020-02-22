«С днём рождения, капитан!». «Зенит» и «Челси» поздравили Ивановича
Защитнику «Зенита» Браниславу Ивановичу в субботу, 22 февраля, исполняется 36 лет. «Челси» в «Твиттере» поздравил бывшего игрока лондонского клуба.
«С днём рождения, Бранислав Иванович», — говорится в сообщении лондонцев.
Поздравление сербскому футболисту появилось и в «твиттере» «Зенита». «Браниславу Ивановичу — 36! С днем рождения, капитан!» — написала пресс-служба петербургского клуба.
Иванович выступал за «Челси» с 2008 до 2017 года, после чего перешёл в «Зенит» на правах свободного агента. Сербский защитник выиграл с лондонцами девять трофеев, помог команде одержать победу в Лиге чемпионов в сезоне-2011/2012.
В составе «Зенита» Иванович — чемпион России. Защитник выступал также за «Локомотив» и «ОФК Белград».
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