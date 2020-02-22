Смолов — в стартовом составе «Сельты» на матч Примеры с «Леганесом»
«Сельта» объявила стартовый состав на матч 25-го тура испанской Примеры с «Леганесом». Встреча пройдёт на стадионе «Балаидос» в Виго, стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Сельта»: Рубен, Мальо, Мурильо, Оласа, Араухо, Йокушлу, Брадарич, Рафинья, Д. Суарес, Аспас, Смолов.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтерой. В судейскую бригаду войдут ассистенты Иньиго Прието Допес де Серайн и Альфонсо Баэна Эспехо. Резервный рефери — Карлос Перес Фернандес.
«Сельта» набрала 21 очко в 24 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леганес» (19) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Реал».
Читайте также
- 22 февраля 2020
-
14:20
-
13:59
-
13:54
-
13:54
-
13:23
-
13:12
-
13:01
-
12:48
-
12:37
-
12:30
-
12:00
-
11:48
-
11:33
-
11:00
-
10:56
-
10:32
-
10:21
-
10:18
-
10:01
-
09:50
-
09:48
-
09:40
-
09:29
-
09:18
-
08:32
-
08:05
-
07:09
-
06:16
-
04:42
-
03:32
-
02:17
-
01:54
-
01:28
-
00:57
-
00:53
Партнерский контент