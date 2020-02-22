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Смолов — в стартовом составе «Сельты» на матч Примеры с «Леганесом»

Смолов — в стартовом составе «Сельты» на матч Примеры с «Леганесом»
Футбол / Испания 0

«Сельта» объявила стартовый состав на матч 25-го тура испанской Примеры с «Леганесом». Встреча пройдёт на стадионе «Балаидос» в Виго, стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Сельта»: Рубен, Мальо, Мурильо, Оласа, Араухо, Йокушлу, Брадарич, Рафинья, Д. Суарес, Аспас, Смолов.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтерой. В судейскую бригаду войдут ассистенты Иньиго Прието Допес де Серайн и Альфонсо Баэна Эспехо. Резервный рефери — Карлос Перес Фернандес.

«Сельта» набрала 21 очко в 24 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леганес» (19) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Реал».

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